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    00:14, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал еще одну бронзовую медаль ЧА по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальном поединке в весовой категории до 80 кг Оралбай сразился с иорданцем Хуссейном Эйшаишем Иашайшем и проиграл ему раздельным решением судей. Таким образом, Нурбек Оралбай не смог выйти в финал турнира и закончил выступление на континентальном первенстве с бронзовой медалью.

    Нурбек Оралбай является чемпионом мира среди молодежи — он выиграл «золото» в 2018 году. Что касается его выступления на чемпионате Азии в Аммане, то казахстанец одержал одну победу: он выиграл у таиландского боксера Веерапона Джонгджо.

    Ранее бронзовую медаль чемпионата Азии завоевал казахстанский боксер Саматали Тольтаев весовой категории до 60 кг.



    Фото: sports.kz


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