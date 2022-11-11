00:14, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6
Казахстан завоевал еще одну бронзовую медаль ЧА по боксу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В полуфинальном поединке в весовой категории до 80 кг Оралбай сразился с иорданцем Хуссейном Эйшаишем Иашайшем и проиграл ему раздельным решением судей. Таким образом, Нурбек Оралбай не смог выйти в финал турнира и закончил выступление на континентальном первенстве с бронзовой медалью.
Нурбек Оралбай является чемпионом мира среди молодежи — он выиграл «золото» в 2018 году. Что касается его выступления на чемпионате Азии в Аммане, то казахстанец одержал одну победу: он выиграл у таиландского боксера Веерапона Джонгджо.
Ранее бронзовую медаль чемпионата Азии завоевал казахстанский боксер Саматали Тольтаев весовой категории до 60 кг.
Фото: sports.kz