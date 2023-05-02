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    Казахстан завоевал еще две путевки на ЧМ по настольному теннису в ЮАР

    2 Мая 2023, 13:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация настольного тенниса объявила сообщила о том, что казахстанская спортсменка Анастасия Лаврова получила лицензию на чемпионат мира в личном зачёте и в смешанном разряде вместе с Кириллом Герасименко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Чемпионат мира пройдёт с 20 по 28 мая 2023 года в городе Дурбан (ЮАР), где выступят следующие наши спортсмены:

    Кирилл Герасименко - личный зачёт, парный и смешанный разряды;

    Алан Курмангалиев - парный разряд;

    Айдос Кенжигулов - смешанный разряд;

    Денис Жолудев - парный разряд;

    Сагантай Курмамбаев - парный разряд;

    Зауреш Акашева – личный зачёт, парный и смешанный разряды;

    Анастасия Лаврова - личный зачёт, парный и смешанный разряды;

    Сарвиноз Миркадирова - личный зачёт.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Настольный теннис
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