Казахстан завоевал еще две лицензии на Олимпийские игры в Токио

УХАНЬ. КАЗИНФОРМ - Ухань (Китай) в эти дни принимает лицензионный чемпионат Азии по современному пятиборью. И в рамках континентального первенства завершились соревнования среди мужчин и женщин в индивидуальном зачете. Казахстанцы Елена Потапенко и Павел Ильяшенко по итогам выступления завоевали олимпийские лицензии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Потапенко оформила свою лицензию на Олимпийские игры, заняв 12-е место по итогам чемпионата. Согласно регламенту олимпийской квалификации, на континентальном первенстве разыгрывалось пять путевок. Причем одна страна могла завоевать только одну лицензию. Впереди казахстанки оказалось четыре спортсменки из Южной Кореи, три из Японии, три из Китая и одна представительница Узбекистана. Таким образом, по результатам своего выступления казахстанка в актив #teamKZ завоевала 24-ю лицензию в актив #teamKZ.

Столько же квот распределялись и среди мужчин. Казахстанец Павел Ильяшенко по итогам своего выступления стал четвертым, что и принесло ему гарантированную лицензию.

Отметим, что в активе сборной Казахстана уже 25 лицензий. Ранее норматив выполнили Юрий Юрков (пулевая стрельба), Сарсенкуль Рысбекова (стендовая стрельба), Ришат Хайбуллин (спортивное скалолазание), Дмитрий Баландин (100, 200 метров брассом), легкоатлеты Ольга Рыпакова и Георгий Шейко, Евгений Гидич в велоспорте на шоссе (лицензия - неименная), мужская команда по стрельбе из классического лука, представители которой также выступят и в личных соревнованиях (Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев), пловец Виталий Худяков (плавание на открытой воде), Екатерина и Александра Немич (артистическое плавание), Милад Карими (спортивная гимнастика), Валентина Исламова (женская борьба), Асхат Дильмухамедов (греко-римская борьба), Мейрамбек Айнагулов (греко-римская борьба), Алишер Ергали (вольная борьба), Эльмира Сыздыкова (женская борьба), Нурислам Санаев (вольная борьба), Даулет Ниязбеков (вольная борьба), Данияр Кайсанов (вольная борьба). Во всех видах борьбы лицензии являются неименными.