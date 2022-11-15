Казахстан завоевал две путевки на ЧМ по водным видам спорта-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Таиланде завершился чемпионат Азии по водному поло. Он проходил с 7 по 14 ноября. В нем приняли участие десять мужских и шесть женских команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Мужская и женская сборные команды Казахстана заняли третьи места и завоевали бронзовые медали. Это позволило им квалифицироваться на 19-й чемпионат мира FINA по водным видам спорта, который пройдет в Фукуоке (Япония) в июле 2023 года.

Это главное спортивное событие следующего года в олимпийских водных видах спорта, на котором ожидается участие около 5000 спортсменов из более 200 стран, которые разыграют 76 комплектов медалей в пяти видах: плавании, водном поло, плавании на открытой воде, прыжкам в воду и артистическом плавании.

Первоначально чемпионат должен был состояться летом 2021 года, однако после переноса летних Олимпийских игр 2020 в Токио и наложения дат обоих соревнований, ЧМ по водным видам спорта был сдвинут на 2022 год. В январе 2022-го, в связи с продолжающейся пандемией Covid-19, чемпионат был снова перенесен Международной федерацией плавания на год, чтобы обеспечить для всех участников безопасное и успешное проведение турнира.

Международная федерация плавания (FINA) - организация, управляющая водными видами спорта: плаванием, прыжками в воду, артистическим плаванием, водным поло, плаванием на открытой воде, хайдайвингом. Членами FINA являются 209 национальных федераций. FINA – самая большая федерация в олимпийской программе. Каждый пятый спортсмен на Олимпийских играх представляет водные виды спорта. Спортсмены-водники разыгрывают на Олимпиаде 49 комплектов медалей.





Фото: olympic.kz



