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Казахстан завоевал две медали на этапе Кубка Европы по фристайл-могулу
27 Января 2020 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фон-Роме (Франция) завершился этап Кубка Европы по фристайл-могулу. В заключительный день Казахстану удалось завоевать медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Новости по темеКазахстанка Анастасия Городко завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в Фон-Роме Кубок Европы по фристайл-могулу: Анастасия Городко в четвертый раз поднялась на подиум Анастасия Городко завоевала второе «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле
Во второй раз за этап на первую ступень пьедестала поднялась Анастасия Городко. Как и день назад, она стала первой.
Второе место заняла француженка Фантин Дегрут. Бронзовую медаль завоевала Жанеке Бергхуис (Нидерланды).Казахстанка Олеся Граур показала седьмой результат. У мужчин на третью ступень пьедестала смог подняться казахстанец Антон Бондарев. Он уступил только шведу Расмусу Стегфельдту (первое место) и россиянину Михаилу Алейникову (второе место). Оле Цинн стал 12-м, Федор Бугаков - 16-м, Максим Емельянов - 18-м, Роман Олегулы - 20-м, Иван Михалев - 30-м, Дмитрий Шварев - 33-м.
Ключевые слова: Спорт,
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