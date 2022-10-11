Казахстан завоевал «бронзу» чемпионата мира по стендовой стрельбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан отметился бронзовой медалью на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в Хорватии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены заняли третье место в «ските» среди смешанных команд. В этом виде страну представили Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.

Первое место осталось за Великобританией. Италия финишировала второй. Еще одну «бронзу» завоевали французы.









Фото:olympic.kz











