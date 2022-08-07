7 Августа 2022 16:53

Казахстан завоевал бронзовую медаль ЧА по дзюдо в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские дзюдоисты стали третьими на чемпионате Азии по дзюдо в Нур-Султане в командных соревнованиях, МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В матче за третье место наша команда встречалась с Узбекистаном. Борьба получилась напряженной. Перед решающей схваткой счет был 3:3.

Победное очко команде принесла Камила Берликаш - соперница не вышла на татами из-за травмы.









Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана