Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан завоевал 47 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

    27 Июля 2022, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Ташкенте завершился чемпионат Азии среди юношей до 17 лет и юниоров до 20 лет. Казахстан на данных стартах представляла команда из 22 спортсменов – 13 парней и девять девушек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

    По итогам соревнований казахстанцы завоевали 47 медалей, из которых 10 золотых, 23 серебряных и 14 бронзовых.

    В медальном зачете среди юношей и девушек до 17 лет сборная Казахстана заняла третье место. В отдельном рейтинге среди юношей – первое место, среди девушек – восьмое.

    В категории среди юниоров и юниорок до 20 лет команда Казахстана стала одиннадцатой на азиатском континенте, тогда как наши юниоры заняли девятое место, а юниорки – восьмое.

    «В первую очередь хочу поздравить всю команду и тренерский штаб с отличными результатами! Каждый спортсмен выложился на сто процентов, показал характер. Отдельно хочу отметить Емберди Едыге, который подтвердил свой статус рекордсмена, Никиту Абдрахманова и Алишера Байбурова – они стали лидерами в своих категориях среди юношей, а также заняли вторые места среди юниоров, и чемпиона Азии среди юношей до 17 лет – Дениса Полубояринова», - заявил старший тренер ЦОПа Жанибек Кишкенбаев.


    Фото: wfrk.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Узбекистан Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские тяжелоатлеты стали четвертыми на чемпионате Азии в Корее
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Начался прием заявлений по программе «Алматы жастары»
    Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров