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    Казахстан завоевал 18 медалей на чемпионате Западной Азии по шахматам в Кыргызстане

    5 Июля 2023, 12:52

    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - На побережье Иссык-Куля проходит Чемпионат Западной Азии по шахматам среди юношей и девушек в категориях 6-18 лет. Уже известны результаты по рапиду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

    Казахстанские участники показали свое мастерство. В результате во всех категориях было взято 7 золотых медалей, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Всего в копилке Казахстана 18 медалей в 14 категориях.

    В общекомандном зачете Казахстан занял безоговорочное первое место.

    В соревнованиях принимают участие более 280 игроков из Бангладеш, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Омана, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и игроки под флагом Международной шахматной федерации.

    Результаты молодежного чемпионата Западной Азии

    Иссык-Куль, Кыргызстан.

    «Золото»:

    U16 Асылов Мирас

    U14 Даулет Алихан

    U8 Миржанов Арлан

    U6 Сайран Динмухаммед

    G16 Калдарова Аяулым

    G8 Аблай Сабина

    G6 Каипова Айару

    «Серебро»:

    U8 Назарбек Алихан

    G 18 Попандопуло Кристина

    G14 Калиахмет Елназ

    «Бронза»:

    U14 Болат Инаят

    U10 Ержаулы Ернур

    U6 Мажитов Мади

    G16 Заманбек Мерейлим

    G14 Оразалина Нурсула

    G10 Жумамбаева Алия

    G8 Абибулла Инжу

    G6 Дюсенова Камила

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Кыргызстан Шахматы
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