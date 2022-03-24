Казахстан завоевал 16 медалей на чемпионате Азии по гребному слалому

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Таиланде состоялся чемпионат Азии по гребному слалому на байдарках и каноэ среди взрослых, молодежи и юниоров. Казахстан отметился 16 наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На первую ступень пьедестала поднялись Влада Тараданова, Анастасия Ананьева, Куаныш Еренгаипов, Адиль Аманбаев, Екатерина Таранцева, Виктория Моисеева, а также команда Казахстана в составе Александра Куликова, Куаныша Еренгаипова, Адиля Аманбаева. Также наша сборная трижды стала второй в командных соревнованиях.

В индивидуальных гонках «серебро» в активе Куаныша Еренгаипова, Александра Куликова, Александра Коробова (дважды), Екатерины Таранцевой. Анастасия Ананьева также взяла «бронзу».