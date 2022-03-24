РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:49, 23 Март 2022 | GMT +6

    Казахстан завоевал 16 медалей на чемпионате Азии по гребному слалому

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Таиланде состоялся чемпионат Азии по гребному слалому на байдарках и каноэ среди взрослых, молодежи и юниоров. Казахстан отметился 16 наградами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На первую ступень пьедестала поднялись Влада Тараданова, Анастасия Ананьева, Куаныш Еренгаипов, Адиль Аманбаев, Екатерина Таранцева, Виктория Моисеева, а также команда Казахстана в составе Александра Куликова, Куаныша Еренгаипова, Адиля Аманбаева. Также наша сборная трижды стала второй в командных соревнованиях.

    В индивидуальных гонках «серебро» в активе Куаныша Еренгаипова, Александра Куликова, Александра Коробова (дважды), Екатерины Таранцевой. Анастасия Ананьева также взяла «бронзу».


    Теги:
    Спорт Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!