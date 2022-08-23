Казахстан завоевал 11 медалей юношеского чемпионата мира по ММА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби завершился чемпионат мира по смешанному боевому единоборству ММА среди возрастных категорий 14-15 лет и 16-17 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Объединенной федерации ММА.

В чемпионате приняли участие 479 спортсменов из 42 стран. Казахстан представило 20 атлетов.

Триумфатором чемпионата стал костанайский боец Чингиз Жусупов, который одержал победу во всех поединках и стал чемпионом мира.

«Для меня это были первые международные соревнования по ММА, и я очень рад, что смог поднять наш флаг, достойно представить Казахстан и завоевать золото. Мы с моим тренером Маратом Алиппаевым готовились в Костанае. К сожалению, сборы отменились. Но я рад, что все равно смог выиграть», - поделился впечатлениями о турнире Жусупов.

Кроме чемпиона, медали завоевали еще семь спортсменов. Серебряными призерами стали Аяжан Ергентай (Туркестанская область), Самат Тулегенов (г. Нур-Султан), Павел Карабанов (Карагандинская область), Дмитрий Жижин (Карагандинская область).

Обладателями бронзовых медалей стали Жания Тулеубаева (Карагандинская область), Шынғысхан Турсунханов (г. Нур-Султан), Аяулым Аубакир (Туркестанская область).

По итогам чемпионата мира по ММА Казахстан оказался на восьмом месте.