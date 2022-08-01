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    • Казахстан завоевал 11 медалей на турнире по вольной борьбе в Румынии

    1 Августа 2022 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские борцы вольного стиля завоевали 11 медалей на международном турнире в Бухаресте (Румыния), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Обладателями «золота» стали Данияр Кайсанов (до 74 кг) и Адилет Давлумбаев (до 92 кг).

    На втором месте завершили турнир Абзал Окенов (до 57 кг), Жигер Закиров (до 79 кг), Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг).

    Третьими стали Даулет Ергеш (до 79 кг), Бибарыс Нурыллаулы (до 79 кг), Ислямбек Ислямов (до 86 кг), Бекзат Уркимбай (до 97 кг), Серик Бакытханов (до 92 кг), Олег Болтин (до 125 кг).


    Фото: olympic.kz


    #Спорт
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