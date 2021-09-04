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    Казахстан завершил выступление на Паралимпийских играх в Токио

    4 Сентября 2021, 17:13

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Последний казахстанский спортсмен выступил на Паралимпийских играх 2020 года в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Им стал паратхэквондист Нышан Омирали, который принял участие в полуфинальном поединке утешительного раунда весовой категории свыше 75 килограммов. Соперником отечественного параатлета стал мексиканец Франиско Педроса. Победу в схватке одержал представитель латиноамериканской страны — 18:15.

    Таким образом, Омирали завершил борьбу за награды в Токио. В стартовом бою Нышан уступил со счетом 6:12 Андресу Эстебану Молине из Коста-Рики, а затем оказался сильнее марокканца Рашида Алауи (24:8).

    Паралимпиада-2020 завершится завтра, 5 сентября, но в заключительный день соревнований участия казахстанских спортсменов не запланировано.

    Напомним, что паралимпийская сборная Казахстана завоевала на данных Играх пять медалей: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали).

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