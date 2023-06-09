Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Казахстан завершил процедуру оценки по противодействию отмыванию преступных доходов

    9 Июня 2023, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан успешно завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которую проходил в течение последних двух лет. Об этом стало известно на 38-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    «Результаты оценки влияют на инвестиционный климат и экономическое развитие, а также имеют мультипликативный эффект на позиции Казахстана в международных рейтингах (ООН, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка, Transparency International, World justice project и др.). По итогам взаимной оценки Республика Казахстан поставлена на стандартный мониторинг. Это свидетельствует о том, что в Казахстане сформирована устойчивая и эффективная «антиотмывочная» система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а законодательство страны в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в значительной степени соответствует стандартам FATF. В частности, сильными сторонами нашей «антиотмывочной» системы стали значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества. Расследование дел, связанных с отмыванием преступных доходов, оценено на значительном уровне эффективности.

    Это самый лучший результат среди стран Евразийского региона. В целом, такую оценку получили всего 15 стран глобальной сети FATF, в которую входят свыше 200 государств», - сообщили в АФМ.

    В работе 38-го Пленарного заседания ЕАГ, прошедшего в Алматы, приняли участие более 200 делегатов из 20 стран, в т.ч. 9 руководителей подразделений финразведок государств-членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), участники из 9 стран-наблюдателей (Армения, Иран, Монголия, Сербия, США, Германия, Корея, Турция, Франция), а также зарубежные гости.

    В заседании также участвовали представители FATF и других международных организаций (ООН, МВФ, ОБСЕ, АБР, ОДКБ, ШОС, ЕЭК, Исполком СНГ, БКБОП, АТЦ СНГ, ЦАРИКЦ, ЕАБР, ЕБРР, НБР).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чем выгоден Казахстану международный финансовый инструмент «Сукук»
    Рекордную прибыль получила за год группа компаний фонда «Самрук Казына»
    Долг группы фонда «Самрук-Казына» составили 9,8 трлн тенге за год
    Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста