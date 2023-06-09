Казахстан завершил процедуру оценки по противодействию отмыванию преступных доходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан успешно завершил процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которую проходил в течение последних двух лет. Об этом стало известно на 38-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

«Результаты оценки влияют на инвестиционный климат и экономическое развитие, а также имеют мультипликативный эффект на позиции Казахстана в международных рейтингах (ООН, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка, Transparency International, World justice project и др.). По итогам взаимной оценки Республика Казахстан поставлена на стандартный мониторинг. Это свидетельствует о том, что в Казахстане сформирована устойчивая и эффективная «антиотмывочная» система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, а законодательство страны в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в значительной степени соответствует стандартам FATF. В частности, сильными сторонами нашей «антиотмывочной» системы стали значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества. Расследование дел, связанных с отмыванием преступных доходов, оценено на значительном уровне эффективности.

Это самый лучший результат среди стран Евразийского региона. В целом, такую оценку получили всего 15 стран глобальной сети FATF, в которую входят свыше 200 государств», - сообщили в АФМ.

В работе 38-го Пленарного заседания ЕАГ, прошедшего в Алматы, приняли участие более 200 делегатов из 20 стран, в т.ч. 9 руководителей подразделений финразведок государств-членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), участники из 9 стран-наблюдателей (Армения, Иран, Монголия, Сербия, США, Германия, Корея, Турция, Франция), а также зарубежные гости.

В заседании также участвовали представители FATF и других международных организаций (ООН, МВФ, ОБСЕ, АБР, ОДКБ, ШОС, ЕЭК, Исполком СНГ, БКБОП, АТЦ СНГ, ЦАРИКЦ, ЕАБР, ЕБРР, НБР).