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    Казахстан завершил ЧМ в индивидуальных соревнованиях по дзюдо в Ташкенте с 2 медалями

    13 Октября 2022, 01:12

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстан завершил свое выступление на чемпионате мира по дзюдо (индивидуальные соревнования) в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Последними на татами вышли тяжеловесы Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 килограммов) и Камила Берликаш (свыше 78 килограммов). Оба спортсмена проиграли в первых схватках.

    Таким образом, Казахстан завершил ЧМ с двумя наградами. Третьими стали Елдос Сметов (до 60 килограммов) и Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).

    Впереди командные соревнования, которые пройдут 13 октября.
    Дзюдо
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