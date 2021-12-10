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    Казахстан завершает председательство в органах Евразийского экономического союза

    10 Декабря 2021, 16:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан завершает почетную миссию председательства в органах Евразийского экономического союза. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Республика Казахстан завершает почетную миссию председательства в органах Евразийского экономического союза. Вступая в председательство, я сформулировал пять направлений совместной работы. Это усиление промышленной кооперации, устранение барьеров взаимной торговли, развитие транспортно-логистичекой инфраструктуры, цифровизация, а также расширение торгово-экономических отношений с третьими странами», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана добавил, что на это потребуется время.

    «Мы понимаем, что это работа не одного дня. Но уже сегодня можно отметить успешную реализацию некоторых из них. В этом году были утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Это основополагающий документ, который определяет вектор развития промышленной кооперации на среднесрочный период. Утвержден план мероприятий по реализации основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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