Казахстан запустил контейнерные поезда в страны ОТГ по 7 направлениям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2009 года контейнерные перевозки между странами Организации тюркских государств (ОТГ) увеличились в 2,4 раза до 415 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). При этом, контейнерный потенциал к 2030 году оценивается в 1 млн. ДФЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

В рамках программы по контейнеризации грузов АО «НК «Қазақстан темір жолы» осуществлен запуск контейнерных поездов по 7 направлениям:

- Жана-Есиль – Мерсин через Иран (экспорт ч/з Иран в Турцию, расстояние - 5 655 км, срок доставки -18-20 дней);

- Жана-Караганды – Бичерово/Паяс через Иран (экспорт ч/з Иран в Турцию, 6 733 км за 20-22 дня);

- Кызылту – Мерсин (экспорт ТМТМ, 4 928 км за 25-27 дней);

- Костанай – Сырдарьинская (экспорт САЗ, 2 324 км за 4-5 дней);

- Алтынколь – Апшерон (транзит ТМТМ, 3 671 км за 7 дней);

- Алтынколь – Ташкентский узел (транзит, 1 335 км за 2 дня);

- Ташкентский узел – Достык (транзит, 1 874 км за 3-4 дня).

Протяженность железной дороги стран участниц ОТГ составляет более 45 тыс. км. Эксперты отмечают, что инфраструктура стремительно развивается. С 2009 по 2022 годы построено около 8 тыс. км. железных дорог, электрифицировано более 7,6 тыс. км. В планах по развитию до 2030 года – к протяженности железных дорог добавится более 23 тыс. км, электрификация охватит более 20 тыс. км.

Ежегодный общий объем перевозок грузов железнодорожным транспортом стран участниц ОТГ составляет более 450 млн тонн. Объем экспортных перевозок грузов между странами ОТГ в 2022 году - около 50 млн тонн. Существующий грузопоток к 2030 году планируется увеличить на 45% (до 72 млн тонн).

Как сообщалось, в Самарканде (Республика Узбекистан) состоялся саммит лидеров Организации тюркских государств, посвященный углублению экономического сотрудничества, улучшению транспортных коридоров, продовольственной безопасности и цифровизации между пятью государствами-членами организации: Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Турцией и Узбекистаном.