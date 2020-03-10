Казахстан запретит въезд для прибывающих из Германии, Испании и Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин рассказал, из каких стран, неблагополучных по коронавирусу, полностью запрещен въезд в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Казахстан въезд запрещен из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. Полностью запрещен въезд, поскольку эти страны из первой группы категории «А». Также из стран первой категории группы «Б» - Германия, Испания, Франция. В отношении этих стран данное требование будет действовать с 00:00 часов 12 марта», - сообщил Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, отслеживать прибывающих через третьи страны будет пограничная служба.

Также отмечается, что лица, прибывающие из Швейцарии, Великобритании и Нидерландов, обязательно должны самоизолироваться по месту проживания.



