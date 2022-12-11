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Казахстан запретил вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов

11 Декабря 2022, 11:24
Казахстан запретил вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 9 декабря 2022 года введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации ведомства, запрет введен в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории Республики Казахстан.

Запрет введен приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 7 декабря 2022 года 690 «О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов», который вступил в силу 9 декабря 2022 года.

Приказ действует 6 месяцев и предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407), за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 «Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные».


Фото: SEAN KILPATRICK/THE CANADIAN PRESS


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