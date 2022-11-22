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Казахстан занял второе место среди самых атакуемых криптомайнерами стран

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Ноября 2022, 11:18
Казахстан занял второе место среди самых атакуемых криптомайнерами стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В третьем квартале 2022 года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 150 тысяч новых модификаций криптомайнеров. Это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В Казахстане число атак с использованием таких программ с июля по сентябрь 2022 года достигло почти 600 тысяч. Страна стала второй среди самых атакуемых криптомайнерами территорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского» в Казахстане.

По данным экспертов Лаборатории, наиболее популярной криптовалютой у майнеров в третьем квартале оказалась Monero (XMR). Ее добывали около половины (48%) проанализированных образцов ПО для скрытого майнинга. Monero известна тем, что данные о транзакции с ее использованием анонимизируются, то есть нельзя определить адреса кошельков, суммы, баланс и историю транзакций.

Столкнуться с майнерами человек может на сайтах, где распространяют пиратский контент — фильмы, музыку, игры, различные программы. Также злоумышленники используют незакрытые уязвимости. По данным «Лаборатории Касперского», почти в каждой шестой атаке с эксплуатацией широко известных уязвимостей происходило и заражение майнером. Если в первом полугодии с помощью уязвимостей чаще распространялись бэкдоры (программы, которые позволяют удаленно управлять компьютером жертвы) и вымогатели, то в третьем квартале перевес пришелся на вымогатели и майнеры.

Троянец-майнер — это программа, которая использует мощности компьютеров или смартфонов для генерации криптовалюты без ведома их владельцев, то есть скрытно. Такое ПО может находиться на устройстве долгое время и до определенного момента никак себя не проявлять. При этом майнинг — крайне ресурсоемкий процесс. Он существенно загружает процессор и видеокарту, и в результате компьютер начинает тормозить. Дополнительная нагрузка может привести к повышенному расходу электроэнергии и преждевременному выходу устройства из строя.

«По данным наших аналитиков, только в октябре 2022 года компания зафиксировала около 4,1 миллиона атак с использованием таких программ в России. Мы можем предположить, что до конца года эта угроза сохранит свою актуальность», — комментирует Валерий Зубанов, коммерческий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии.

Для защиты от криптомайнеров «Лаборатория Касперского» рекомендует:

• не скачивать программы с подозрительных сайтов;

• использовать официальные версии программ;

• установить надежное защитное решение;

• своевременно обновлять приложения и операционные системы на всех устройствах, чтобы уязвимостями в них не смогли воспользоваться злоумышленники.


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