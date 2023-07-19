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    Казахстан занял третье место на юниорском чемпионате Азии по греко-римской борьбе

    19 Июля 2023, 17:51

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на юниорском чемпионате Азии в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

    В общекомандном зачете наши спортсмены заняли третье место.

    До 55 кг - Айбек Айтбеков (серебро)

    До 60 кг - Самандар Мадаминов (бронза)

    До 63 кг - Юсуф Ашрапов (серебро)

    До 67 кг - Азиз Гасымов (бронза)

    До 72 кг - Мерей Маулитканов (бронза)

    До 82 кг - Ислам Евлоев (золото)

    До 87 кг - Нурасыл Аманалы (серебро)

    До 97 кг - Иусуф Мациев (бронза)

    До 130 кг - Джохар Узаров (бронза)

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Спорт Иордания
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