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    Казахстан занял призовые места на ЧМ по шахматам среди спортсменов с нарушениями слуха

    19 Сентября 2022, 15:33

    ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - С 14 по 24 сентября в польской столице проходит чемпионат мира по шахматам среди спортсменов с нарушениями слуха. В чемпионате участвуют около 150 спортсменов из 27 стран мира, включая Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы Казахстанской федерации шахмат в Facebook.

    Казахстан в составе 17 человек принимает участие в чемпионате благодаря поддержке Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями, Казахстанской Федерации шахмат, шахматной федерации глухих и региональных управлений спорта.

    По молниеносным шахматам казахстанец Виктор Максименко из Караганды занял второе место среди мужчин, набрав 8,5 очков из 11. В этой категории участвовали 60 шахматистов. Третье место среди юношей завоевал Султан Кожахметов из Астаны.

    Командные игры продолжаются.



    Фото: www.facebook.com/kazchesskz
    Спорт Шахматы
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