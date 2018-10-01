Казахстан занял первое место в трех параметрах рейтинга ВЭФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал результаты рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2018-2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, рейтинг составляется более 35 лет, а Казахстан участвует в нем с 2006 года. Согласно расчетам из 140 стран Казахстан находится на 59 месте (между Индией - 58 и Колумбией - 60), что что соответствует позиции 2017 года (при расчете по новой методологии - 59 место). Из 12 факторов конкурентоспособности улучшение произошло по пяти факторам: «Институты» +12, «Рынок товаров» +10, «Инфраструктура» +3, «Рынок труда» +3, «Финансовая система» +2). Снижение отмечено по четырем факторам: «Навыки» -5, «Здоровье» -3, «Динамичность бизнеса» -2, «Макроэкономическая стабильность» -1). По трем факторам позиции не изменились: «Инфокоммуникативные технологий», «Размер рынка», «Инновационный потенциал».

«Хочу подчеркнуть, что Казахстан занял первое место в мире по таким параметрам, как права акционеров в области корпоративного управления; адекватность и целостность правовой базы, применимой к процедурам ликвидации и реорганизации; степень электрификации», - отметил он.



Кроме того, Казахстан находится на седьмом месте по стоимости открытия бизнеса и на 11 месте по регулированию конфликта интересов.



«Следует особо отметить, что по большинству факторов Казахстан опережает страны региона и страны с сопоставимым уровнем доходов. В сравнении со странами c аналогичным уровнем дохода, у Казахстана высокие показатели по таким факторам, как «Макроэкономическая стабильность», «ИКТ», «Рынок труда», «Размер рынка», «Образование и навыки» и «Динамичность бизнеса», - подчеркнул министр.



Отметим, что второй год подряд первая четверка стран остается неизменной, это США, Сингапур, Германия и Швейцария. В тройке лидеров среди стран СНГ находятся Россия (43 место, на две позиции выше), Казахстан (59 место, без изменений), Грузия (66 место, на одну позицию выше). Стоит подчеркнуть, что ВЭФ определил конкурентными преимуществами Казахстана такие факторы как «Рынок труда» - 30 место и «Динамичность бизнеса» - 37 место. В то время как «Финансовая система» (100), «Здоровье» (97) и «Инновационный потенциал» (87) являются слабыми факторами Казахстана.



«В целом результаты этого ежегодного рейтинга говорят о том, что проводимая Правительством работа по реализации задач, обозначенных в Посланиях Главы государства, продолжает отражаться на повышении конкурентоспособности экономики и росте благосостояния наших граждан», - заключил Тимур Сулейменов.