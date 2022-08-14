Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня завершился четырехдневный чемпионат Азии по скоростному решению кубика Рубика «Rubik’s WCA Asian Championship 2022». Казахстан на чемпионате занял первое место, передает МИА «Казинформ».

Всего 116 участников из 13 стран боролись за титул лучшего. По итогам чемпионата турнирная таблица сформировалась следующим образом: первое место в медальном зачете заняли спортсмены из Казахстана, второе место - представители Индии, третье место заняли участники КНР. Также четвертое место заняли спортсмены из Японии, пятое место заняли участники из Монголии и Кыргызстана, ну а шестое место заняли спортсмены из Узбекистана и Пакистана.

Победители в главной дисциплине 3х3х3 и Кубка наций награждены специальным кубком в виде Байтерека с гранями из 6 цветов кубика Рубика, внутри Байтерека расположен кубик с изображением флагов всех государств Азии. Также всем призерам вручены эксклюзивные медали «Rubik’s WCA Asian Championship 2022» и денежные сертификаты. Общий призовой фонд составил 9000$.

Кроме того, в рамках чемпионата Азии по спидкубингу мастера скоростной сборки из 3000 кубиков Рубика собрали портреты Димаша Кудайбергена и GGG - Геннадия Головкина.

«Спидкубинг объединяет людей со всего мира, не делит по возрасту, например, есть куберы, которым 18 лет и есть куберы, которым 55 лет. Я рад, что Казахстан является частью спидкубинг движения. Этот вид спорта, открыл потенциал многих молодых людей не только в профессиональном смысле, но и в социальном аспекте. Это направление, которое мотивирует на туризм», - поделился Рон ван Брюхен, со-основатель World Cube Association.

«Был приятно удивлен тому, что ребята за 6-7 секунд показали лучшие результаты. Радует, что наши спортсмены в числе лидеров. Этот вид спорта хорошо способствует развитию аналитического мышления, помогает незамедлительно принимать правильные решения и набирает популярность среди школьников», - сказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев.



