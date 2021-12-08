Казахстан занял 64 место в международном индексе усилий по смягчению изменения климата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан занял последнее место в международном индексе усилий по смягчению последствий изменения климата. Об этом заявила депутат Мажилиса Айжан Скакова, озвучивая запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, казахстанская делегация во главе с Премьер-Министром приняла участие в Глобальном саммите по изменению климата COP26, где, наряду с представителями других государств, подписала Итоговый документ, призывающий стороны ускорить работу по переходу к низкоуглеродным стратегиям. Кроме того, наша делегация предложила рассмотреть Казахстан в качестве Регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию», - сказала Айжан Скакова на пленарном заседании палаты.

Было отмечено что на конференции COP26 ряд стран представили свои стратегии низкоуглеродного развития. Казахстан также представил свою Доктрину углеродной нейтральности к 2060 году.

«Но при всем этом Казахстан занял последнее место в Международном индексе усилий по смягчению последствий изменения климата. Согласно рейтингу CCPI-2022 (Climate Change Performance Index), Казахстан набрал только 19,81 балла (на девять позиций ниже, чем в прошлогоднем индексе) и разместился на последнем 64-м месте. Отметим, что при составлении Индекса страны оцениваются по четырем категориям: выбросы парниковых газов, возобновляемая энергия, использование энергии и политика в отношении климата», - пояснила Айжан Скакова.

Депутат подчеркнула, что Казахстан стал антилидером этого рейтинга.

«Логичный вопрос – значит ли это, что декларируемая деятельность Казахстана не вполне соответствует его реальным действиям в сфере адаптации к изменениям климата? Другой более насущный вопрос – что нас ждет в связи с обязательствами, которые принял на себя Казахстан на саммите COP26. В чем конкретно состоят эти обязательства – тоже важный и далеко не праздный вопрос. Не умаляя важности и необходимости современных решений в области экологии, считаем жизненно важным рассматривать их не в отрыве от реалий, а напротив, в привязке к ним и с учетом причинно-следственных связей», - резюмировала Айжан Скакова.



