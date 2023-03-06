Казахстан занял 63 место в рейтинге военной мощи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рейтинге военной мощи Global Firepower представлены 145 мировых держав, передает МИА «Казинформ».

Рейтинг составлен на основе 60 различных факторов, как численность армии и воинских частей, расходов на оборону, количество боевого арсенала и прочих аспектов, влияющих на боеспособность армии.

Казахстан занял 63 место в списке. В тройку стран с самыми высокими показателями военной мощи входят США, Россия и Китай. Последнюю строчку рейтинга занимает Бутан.

Как сообщается на сайте Finprom.kz, на сегодняшний день в авиации РК, по данным аналитиков Global Firepower, числится 237 летательных аппаратов: 75 боевых вертолетов, а среди самолетов — 39 штурмовиков, 81 истребитель, 17 транспортных и 25 учебных самолетов. В сухопутных войсках страны числится 300 танков, 5,2 тысячи боевых бронированных машин, 246 самоходных артиллерийских установок, 456 единиц буксируемой артиллерии и 407 реактивных систем залпового огня.

Общая численность военного персонала составляет 77 тысяч человек, из них 45 тысяч человек — действующие военные, 32 тысячи человек относятся к военизированным формированиям.

Напомним, в прошлом году в рейтинге Global Firepower 2022 по численности активного военного персонала Казахстан оказался на 67-м месте из 142 в мире.