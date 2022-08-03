Казахстан занял 58-е место в рейтинге по уровню здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом полугодии 2022 года Казахстан занял 58-е место из 96 стран, согласно рейтингу Numbeo по уровню здравоохранения. Индекс здравоохранения (Health Care Index) Казахстана составил 59,89, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Индекс здравоохранения — это оценка общего качества системы здравоохранения, медицинских работников, оборудования, персонала, врачей, стоимости и т. д. Он составляется на основе опросов посетителей сайта Numbeo. Для создания текущего индекса (который всегда обновляется) используют данные за последние 36 месяцев. Полугодовой индекс корректируется дважды в год. Чем выше индекс, тем качественнее здравоохранение.

В первом полугодии текущего года лидирует Тайвань (КНР) с индексом 86,04. В тройку стран с лучшим индексом здравоохранения также вошли Южная Корея и Япония: 83,04 и 80,52 соответственно. Наихудший индекс здравоохранения — у Мальты: 38,24. Следом идут Венесуэла (39,15) и Бангладеш (41,74).

В разрезе стран ЕАЭС ситуация выглядит следующим образом: Россия заняла 59-е место с индексом 59,86, Армения — 72-е с индексом 55,74, а Беларусь пятая с конца — на 92-м месте с индексом 46,14.

За первое полугодие 2022 года объем инвестиций в здравоохранение и социальные услуги в РК составил рекордные 73,7 млрд тг — на 15,2% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ИФО — 112,3%). Ранее за аналогичный период объем инвестиций в здравоохранение и социальные услуги составлял 64,2 млрд тг в 2020-м и 64 млрд тг в 2021 году.

В 2021 году, согласно рейтингу Глобального индекса безопасности здравоохранения (GHS), Казахстан занимал 55-е место, но уже среди 195 стран мира. Рейтинг по индексу GHS, разработанный в сотрудничестве с Инициативой по уменьшению ядерной угрозы (NTI) и Центром безопасности здоровья Джона Хопкинса при Школе общественного здравоохранения Блумберга при сотрудничестве с Economist Impact, был впервые составлен в октябре 2019 года.

Глобальный индекс безопасности здравоохранения оценивает страны по 6 категориям, 37 показателям и 171 вопросу с использованием общедоступной информации. Индекс GHS оценивает безопасность здоровья в контексте других факторов, имеющих решающее значение для борьбы со вспышками болезней, таких как политические риски и риски безопасности, более развитая система здравоохранения и соблюдение страной глобальных норм.



