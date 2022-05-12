Казахстан занял 55 место в рейтинге по индексу безопасности здоровья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге по индексу безопасности здоровья Казахстан в 2021 году занял 55-е место из 195. Индекс страны составил 46,1 балла из максимальных 100 баллов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Индекс безопасности здоровья учитывает подготовленность страны к пандемии или эпидемии. В состав оценок индекса вошли 6 крупных показателей: профилактика различных заболеваний, обнаружение заболеваний и отчетность, быстрое реагирование, система здравоохранения, финансирование, риск угроз со стороны среды.

По профилактике различных заболеваний РК присудили 54,9 балла из 100, по обнаружению заболеваний и отчетности — 29,2, по скорости реагирования — 36,5, по качеству системы здравоохранения — 34,6, по финансированию — 58,7, по рискам среды — 62,9.

Наиболее подготовленными к пандемии или эпидемии составители рейтинга сочли США, Австралию и Финляндию; хуже всех оказались показатели Сомали.

Среди стран СНГ только Армения и Россия оказались в рейтинге выше, чем Казахстан. В свою очередь, Беларусь заняла 63-е место, Кыргызстан — 68-е, Молдова — 71-е, Узбекистан — 82-е, Украина — 83-е, Азербайджан — 100-е, Туркменистан — 119-е, Таджикистан — 140-е.

С начала пандемии по 6 мая текущего года больше всего случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США, Индии и Бразилии, меньше всего — на острове Святой Елены (всего 2 случая).

Казахстан оказался на 50-м месте среди 228 стран с 1,3 млн случаев. Среди стран СНГ больше случаев заболевания, чем в РК, зарегистрировано в России и Украине, меньше — в Беларуси (981,3 тыс. случаев), Азербайджане (792,6 тыс.), Молдове (517 тыс.), Армении (422,9 тыс.), Узбекистане (238,7 тыс.), Кыргызстане (201 тыс.) и Таджикистане (17,4 тыс.).

По итогам первого квартала текущего года капитальные инвестиции в сфере здравоохранения и социальных услуг РК увеличились на 37,3% за год, до 33,6 млрд тг. ИФО составил 132,3%.

В региональном разрезе наибольшая сумма инвестиций пришлась на Восточно-Казахстанскую область: 6 млрд тг, годовой рост в деньгах — в 3,2 раза. В тройке лидеров также оказались Мангистауская область (5,7 млрд тенге) и Нур-Султан (3,6 млрд тенге).

Наименьший объем капвложений пришелся на Кызылординскую область — всего 83,8 млн тг.

Основная часть вложений была обеспечена за счет собственных средств предприятий: 17,6 млрд тг — в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Также значительно выросли вложения из местного бюджета (в 2 раза, до 9,6 млрд тенге) и банковские кредиты (на 43,4%, до 1,8 млрд тенге).

В то же время наблюдается сокращение объема инвестиций за счет республиканского бюджета (на 47,4% за год, до 671,2 млн тенге) и небанковских заемных средств (на 61%, до 4 млрд тенге).