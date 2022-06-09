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    Казахстан занял 35 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности

    9 Июня 2022, 08:37

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев ознакомил членов Королевского индустриального клуба с интересными секторами для инвестирования, а также планами государства по дальнейшему вектору развития, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Дипломат подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание созданию сильной и конкурентной среды для бизнеса. В качестве подтверждения своих слов он привел в пример рейтинг глобальной конкурентоспособности, в котором Казахстан занял 35 позицию.

    «Согласно последнему отчету Всемирного банка, Казахстан занимает 25 место из 190 стран по ведению бизнеса», - сказал А. Жумагалиев.

    Рейтинг Казахстана от Moody's был повышен до «Baa2» со стабильным прогнозом. Fitch и Standard & Poor's также подтвердили кредитные рейтинги и прогнозы Казахстана до пандемии, отметив финансовую стабильность страны.

    Посол привлек внимание потенциальных инвесторов, сообщив о налоговых преференциях.

    «Помимо финансовой и экономической стабильности, о которой я упоминал ранее, страна предлагает всестороннюю государственную поддержку в различных секторах. Мы оказываем поддержку инвестиционным проектам, которая включает в себя налоговые льготы, такие как освобождение от корпоративного подоходного налога, земельного налога, налога на имущество и не фискальные стимулы: земельный участок и инфраструктура», - сказал он.

    Дипломат упомянул и о 13 специальных экономических зонах, 36 промышленных зонах, расположенных по всему Казахстану, которые предоставляют инфраструктуру и широкий спектр инвестиционных преференций.

    У Казахстана, как отметил А. Жумагалиев, есть прямой доступ к рынку более чем миллиарда потребителей, включая страны Евразийского экономического союза, Китая и Каспийского бассейна. Кроме того, в стране хорошо развита транспортная инфраструктура.

    «Я думаю, что эти причины являются ответами на то, почему Казахстан привлекателен для инвесторов. Полагаю, что поэтому Нидерланды являются иностранным инвестором номер один в Казахстане. Королевство инвестировало более $105 млрд в страну», - заключил он.

    Членов Королевского клуба помимо преференций волновали вопросы кадров, уровня владения английским языком, климатические особенности Казахстана и проводимые в стране реформы. Аскар Жумагалиев проинформировал их также о референдуме, результатах его проведения и изменениях, которые повлекут за собой вносимые в Конституцию поправки.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бизнес Инвестпроекты Бельгия Нидерланды
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