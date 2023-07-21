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    Казахстан занял 31 место в рейтинге Coursera

    21 Июля 2023, 02:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Образовательная онлайн-площадка Coursera опубликовала новый доклад Global Skills Report 2023. В докладе изучается спрос на размещенные курсы и успешность их прохождения слушателями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека.

    Казахстан в общемировом зачете занимает 31 строчку. В докладе Global Skills Report 2023 отмечается, что обучающиеся в Казахстане преуспевают по технологическим навыкам, показатель Technology составляет 96%.

    Составители рейтинга рассматривают следующие категории знаний:

    · Business – навыки, связанные с управлением бизнесом, такие, как менеджмент, коммуникации, финансы и бухгалтерия;

    · Technology – навыки, необходимые для создания, поддержки и масштабирования IТ-систем и программного обеспечения;

    · Data Science – навыки сбора и использования генерируемых компаниями знаний для принятия решений или в разрабатываемых продуктах и сервисах.

    В 2023 году исследовательскую базу составили 124 млн студентов из 100 стран мира.

    Повышению позиций в данном рейтинге способствует инициатива Министерства науки и высшего образования РК по подготовке 20 000 студентов и преподавателей для цифровой экономики через внедрение более 600 курсов в образовательных программах 25 вузов страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Вузы Связь, ТВ, IT Технологии Миннауки и высшего образования РК
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