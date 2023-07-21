Казахстан занял 31 место в рейтинге Coursera

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Образовательная онлайн-площадка Coursera опубликовала новый доклад Global Skills Report 2023. В докладе изучается спрос на размещенные курсы и успешность их прохождения слушателями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека.

Казахстан в общемировом зачете занимает 31 строчку. В докладе Global Skills Report 2023 отмечается, что обучающиеся в Казахстане преуспевают по технологическим навыкам, показатель Technology составляет 96%.

Составители рейтинга рассматривают следующие категории знаний:

· Business – навыки, связанные с управлением бизнесом, такие, как менеджмент, коммуникации, финансы и бухгалтерия;

· Technology – навыки, необходимые для создания, поддержки и масштабирования IТ-систем и программного обеспечения;

· Data Science – навыки сбора и использования генерируемых компаниями знаний для принятия решений или в разрабатываемых продуктах и сервисах.

В 2023 году исследовательскую базу составили 124 млн студентов из 100 стран мира.

Повышению позиций в данном рейтинге способствует инициатива Министерства науки и высшего образования РК по подготовке 20 000 студентов и преподавателей для цифровой экономики через внедрение более 600 курсов в образовательных программах 25 вузов страны.