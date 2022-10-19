Казахстан занял 15-е место в мире по уровню электронного участия граждан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уровень цифровизации и диджитализации в РК высок и продолжает расти. По развитию e-Government Казахстан занял 28-е место в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Крупные компании вносят свой вклад в развитие цифровой экосистемы Казахстана.

Так, в текущем году Казахстан занял 28-е место по уровню развитию электронного правительства среди 193 стран, входящих в мониторинг ООН, против 29-го места в 2020 году. Индекс страны (E-Government Development Index, EGDI) составил 0,86 пункта. Это самый высокий показатель среди стран СНГ и ЦА, кроме того РК заметно обгоняет такие развитые страны как Ирландия, Канада, Италия, Бельгия, Чехия и другие.

EGDI представляет собой совокупный показатель трех важных аспектов электронного правительства: предоставления онлайн-услуг, телекоммуникационной связи и человеческого потенциала. Наряду с оценкой моделей развития веб-сайтов в стране, индекс включает характеристики доступности (инфраструктура и уровень образования), анализируя, как страна использует информационные технологии для расширения доступа и вовлеченности населения.

Более того, в рейтинге электронного участия граждан (E-Participation Index, EPI) Казахстан занял 15-е место — один из сильнейших показателей в мире. Индекс EPI дополняет EGDI, и отражает доступ граждан к публичной информации по запросу или без него, привлечение к участию и обсуждению государственной политики и услуг, а также расширение прав и возможностей населения посредством совместного электронного принятия решений касательно политики, услуг и способа их предоставления.

На подобные позитивные показатели влияют правительственные инициативы. Скажем, в стране оцифрованы девять из 10 госуслуг, которые сегодня можно получить в онлайн-формате на портале Egov.kz или через соответствующее приложение. Таким же образом, через мобильные приложения, можно управлять, скажем, пенсионными активами (Enpf.kz), получить доступ к «электронной поликлинике» (Damumed) и т. д.

Кроме того, огромную роль в цифровизации РК играют крупные компании всех ключевых отраслей страны, будь то финансовый сектор (сайты и приложения банков, онлайн-страхование, брокерские услуги и т. д.), промышленность, строительство, логистика, телеком, сфера культуры и досуга и прочее. Мы привели примеры крупнейших компаний, оказавших прямое влияние на оцифрованность страны.

В 2021 году доля пользователей интернета (с учетом мобильного соединения) в возрасте от шести до 74 лет составила в РК сразу 92,9 %, что на 4,7 пунктов выше по сравнению с 2020 годом. Кроме того, значительно сократился разрыв в разрезе местности. Так, в сельской местности показатель увеличился с 85,5 % в 2020 году до 90,7 % в 2021 году, а в городской местности — с 90,1 % до 94,4 %, что сократило разрыв с 4,6 пунктов до 3,7 пунктов между городом и селом.

К слову, в августе текущего года, по данным Speedtest Global Index, медианная скорость мобильного интернета в Казахстане составила 22,1 Мб/с, что на 11,4 % выше, чем годом ранее. Для сравнения: в соседней России показатель составил 21,2 Мб/с. Среди стран Центральной Азии следом за РК идет Кыргызстан (20,2 Мб/с), далее — Узбекистан (15,1 Мб/с), затем с большим отрывом — Таджикистан (7,8 Мб/с).

Кроме того, в рейтинге 90 крупных экономик по цифровой эволюции Digital Intelligence Index Казахстан занял 20-е место по скорости развития цифровизации. РК вошел в группу наиболее перспективных стран для дальнейшего развития цифрового благополучия. Также в рейтинге из 134 стран по уровню цифровых навыков DSGI 2021 года Казахстан занял 43-е место, что говорит о достаточно высоких показателях надежности, устойчивости и оперативности существующих в стране цифровых технологий.