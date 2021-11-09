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    Казахстан занимает второе место по экспорту мяса в Узбекистан

    9 Ноября 2021, 14:25

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан в текущем году экспортировал в Узбекистан более 3 тысяч тонн мяса и занимает второе место среди стран-экспортеров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета статистики РУ, за этот год Узбекистан импортировал 21 109 тонн мяса, что на 6 865 тонн больше, чем в прошлом году.

    «Основными странами-экспортерами являются: Беларусь – 14 403 тонны; Казахстан – 3 220 тонн; Украина – 2 018 тонн; Россия – 559 тонн; Молдова – 540 тонн», - сообщает Госкомстат РУ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экономика Узбекистан Международная деятельность РК
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