Казахстан занимает главное звено в системе стабильности в Евразии - конференция в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества обсудили на научно-практической конференции, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Дискуссия с участием казахстанских и российских представителей государственных структур и экспертного сообщества состоялась на площадке Московского государственного института международных отношений МИД России.

Как отметил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, казахстанско-российские отношения стабильно демонстрируют устойчивую динамику. В их основе лежат принципы равноправия, взаимного уважения национальных интересов и конструктивного диалога. Ведущее значение играет доверительное отношение между лидерами двух государств.

«Для нас очень важно передать молодому поколению тот опыт дружбы и взаимоотношений для дальнейшего поступательного развития в интересах двух стран, - подчеркнул глава диппредставительства. - Уверен, что мы будем последовательно углублять наше равноправное стратегическое партнерство, проводить согласованную политику по большинству направлений и тесно взаимодействовать в вопросах укрепления мира и повышения стабильности и безопасности».

«В России очень ценят международные инициативы Казахстана по важнейшим проблемам современности. Известна активная и принципиальная позиция Казахстана по вопросу нераспространения ядерного оружия, - сказал в своей речи ректор МГИМО Анатолий Торкунов. - Казахстан способствует глобальному межконфессиональному диалогу. Недавно была очередная встреча, насколько я понимаю, она была успешной. Нельзя не отметить посреднические усилия Казахстана в урегулировании одного из сложнейших конфликтов последнего десятилетия - сирийского. Астанинский формат переговоров стал ярким примером того как можно стабилизировать сложнейший кризис».

Анатолий Торкунов добавил, что сегодня стратегические и союзнические отношения приобретают особое значение и выразил надежду на то, что страны будут и далее осваивать новые горизонты двустороннего сотрудничества.

В рамках дальнейшей дискуссии состоялся обмен экспертными мнениями о роли и значении конкретных направлений казахстанско-российского взаимодействия, в том числе рассмотрены точки для вывода их на новый уровень, отвечающий современным и будущим вызовам.

Профессор Высшей школы социальных и гуманитарных наук Международного университета «Астана» Таисия Мармонтова обратила внимание присутствующих на вопрос формирования общей информационной повестки, как одной из составляющей культурно-гуманитарного сотрудничества. По ее словам, результаты исследований показали перекос во взаимном информационном освещении СМИ событий в приграничных регионах, когда в казахстанских медиа дается достаточно полная картина о процессах в соседней стране, а в российских - довольно ограниченная.

«Экспертное сообщество в структуре казахстанско-российских отношений отводит большое место значению сотрудничества в топливно-энергетической сфере, трудовой миграции, в культуре и спорте, образованию и в производственной сфере. Усиление взаимодействия требуются по таким направлениям как информационные технологии, медицина, инфраструктура, туризм», - поделилась Таисия Мармонтова.

Профессор отметила необходимость постоянного мониторинга информационного состояния культурно-гуманитарного сотрудничества для того, чтобы четко определять имеющиеся проблемы и прилагать усилия к их устранению.

Важность расширения казахстанского контента в российском информационном пространстве в своем выступлении также обозначил эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. С его слов, сейчас для России чрезвычайно важно сохранять положительный тон в оценке процессов, происходящих в Казахстане.

«Казахстан - ядерное звено в системе стабильности и безопасности на просторах Евразии, в структуре многоформатных отношений России с ведущими государствами региона. Важна доверительность и ответственность экспертов, близких к принятию решений и тех, кто создает ту атмосферу в отношениях, которые соответствуют положению двух ключевых государств Евразии», - сказал он.

«Центральная Азия, пять стран этого региона, формируют новое пространство, которое претендует на международную субъектность, а не объектность. Это самостоятельная структура, формирование которой, несмотря на очень сильное различие стран вызывает понимание того, что это объективный процесс. Если мы к этому процессу станем относиться с большим уважением, нас поймут», - резюмировал он.

Заведующий сектором Центральной Азии одноименного центра, Кавказа и Урала-Поволжья Института Востоковедения РАН Игорь Савин высказался о том, что страны сумели выстроить полноценно функционирующую нормативно-правовую базу между собой, но в бытовой межгосударственной рутине потеряна идея о том, зачем и каким образом следует развивать сотрудничество.

«Нам необходимо помнить, что если у нас есть кризис идей на концептуальном уровне, то нам нужно больше разговаривать. Общие ценности появляются только в дискуссии. У нас достаточно интеллектуального потенциала, чтобы выработать новую качественную парадигму, что нужно делать дальше и найти ответ на текущие фундаментальные вызовы», - сказал Игорь Савин, подчеркнув, что уважительный тон и корректность должны стать лейтмотивом предстоящих контактов.



