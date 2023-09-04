Казахстан занимает 78 место из 176 стран в рейтинге по кибербезопасности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран по национальному индексу кибербезопасности Казахстан занял 78-е место из 176 в мире. Индекс РК составил 48,05% (максимально возможный — 100%), уровень цифрового развития населения достиг 60,18%. Индекс национальной кибербезопасности — глобальный оперативный индекс, измеряющий готовность стран предотвращать киберугрозы и управлять киберинцидентами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Основу оценки стран составляют три крупные категории: глобальный индекс кибербезопасности, индекс развития ИКТ и сетевая готовность. Эти категории разделены на 12 подкатегорий. Среди них Казахстану в сфере разработки политики кибербезопасности присвоили 57%, анализа и информации о киберугрозах — 60%, образования и профессионального развития — 89%, вклада в глобальную кибербезопасность — 17%, защиты цифровых сервисов — 0%, защиты основных услуг — 17%, электронной идентификации и трастовых услуг — 89%, защиты персональных данных — 100%, реагирования на киберинциденты — 50%, управления киберкризисами — 20%, борьбы с киберпреступностью — 44%, военных киберопераций — 0%.

Среди стран СНГ выше Казахстана в рейтинге оказались Украина*, Россия, Азербайджан, Молдова и Беларусь, ниже — Кыргызстан, Узбекистан, Армения и Таджикистан.

Открыли рейтинг такие страны, как Бельгия, Литва и Эстония, замкнул — Южный Судан.

Заметим: по данных Бюро национальной статистики АСПиР РК, в первом квартале текущего года объём услуг в области кибербезопасности в Казахстане достиг 2,9 млрд тг — на 41% больше в деньгах, чем годом ранее.

В разрезе размерности предприятий больше всего услуг оказали малые компании: 1,6 млрд тг, плюс 45,7% за год. Объём услуг, оказанных крупными компаниями, составил 1,3 млрд тг (плюс 35,8% за год), средними — всего 482,4 тыс. тг. В разрезе форм собственности частные компании оказали услуг на 1,6 млрд тг, государственные — на 1,3 млрд тг.

В региональном разрезе больше всего услуг в области кибербезопасности было оказано в Астане: на 1,4 млрд тг, плюс 40,8% за год в стоимостном выражении. Для сравнения: в прошлом году показатель составлял 989,8 млн тг.

На второй и третьей строчках расположились Алматы (1,1 млрд тг, годовой рост — на 17,5%) и Карагандинская область (94,4 млн тг, против всего 7 млн тг годом ранее). Меньше всего услуг оказали в Туркестанской области: на 126,5 тыс. тг.

При этом в Абайской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях услуг в секторе не наблюдалось.