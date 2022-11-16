Казахстан занимает 65-е место по интернет-инфраструктуре в международном рейтинге

16 Ноября 2022, 15:25

16 Ноября 2022, 15:25

Казахстан занимает 65-е место по интернет-инфраструктуре в международном рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан занимает 65-е место в мире по субиндексу инфраструктуры интернета. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, выступая на Форуме стратегических инициатив в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить об образе цифрового Казахстана в будущем, то самое главное - человекоцентричность», - сказал Багдат Мусин.

Министр добавил, что для того, чтобы цифровизация «пошла» дальше, необходимо решить вопрос доступа к интернету.

«Есть много моментов, требующих работы. К примеру, по субиндексу интернет-инфраструктуры мы находимся на 65-м месте. То есть, если мы занимаем 8-е место по онлайн-услугам, то по интернет-инфраструктуре - 65-е», - сообщил министр.

Он также напомнил, что перспективы дальнейшего развития Казахстана напрямую связаны с цифровизацией.

«На мой взгляд, доступ в интернет должен стать каналом возможностей для казахстанцев. То есть, через цифровизацию любой гражданин, любой человек должен иметь доступ к цифровым благам», - добавил глава ведомства.