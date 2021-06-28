Казахстан закупит современные зенитные ракетные комплексы «Тор»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планируемых поставках в Вооруженные Силы нового комплекса противовоздушной обороны было озвучено на аппаратном совещании в Министерстве обороны. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Главнокомандующие и командующие доложили о ходе подготовки по специальности, к которой привлечено максимальное количество личного состава. Итоги этого этапа боевой учебы будут подведены на предстоящей неделе по результатам контрольных занятий.

В связи с прошедшим выпуском из военных учебных заведений, в июле предстоит прибытие в войска молодых офицеров и сержантов. Командующим даны указания обеспечить их адаптацию к служебной деятельности, ввод в должность, а также предусмотреть решение социальных вопросов.

Учитывая сформированный в Вооруженных Силах коллективный иммунитет к COVID-19, мероприятия боевой подготовки должны проводиться в полном объеме. Начальник Главного военно-медицинского управления доложил о вакцинации двумя компонентами 82% личного состава. Вместе с тем, рекомендации о соблюдении социальной дистанции и масочного режима остаются актуальными.

Кроме того, в связи с усилением в стране санитарно-эпидемиологических мер, министр обороны поручил на местах с акиматами проработать вопрос возможности задействования Вооруженных Сил в профилактических мероприятиях. Это дезинфекция объектов, развертывание военно-полевых госпиталей, создание врачебно-сестринских бригад в помощь гражданскому здравоохранению.

«Армия не должна оставаться в стороне от мероприятий, проводимых государством», – отметил генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

По итогам участия министра в IX московской конференции по международной безопасности, Национальному университету обороны даны указания совместно с Главным военно-медицинским управлением организовать научные исследования в сфере практического применения военной медицины. Они должны быть основаны на отечественном и зарубежном опыте, и учитывать не только лечебное направление, но и сугубо военные аспекты: эшелонирование сил и средств медицинской службы, логистику, необходимые сроки приведения в боевую готовность, укомплектования медперсоналом и развертывания дополнительных медучреждений в особый период.

Рассмотрены вопросы финансовой дисциплины в оборонном ведомстве. По результатам мониторинга и анализа деятельности за 5 месяцев, имеются отдельные случаи несвоевременного освоения бюджетных средств как по объективным, так и по субъективным причинам. Министр обороны поручил осуществлять непрерывный контроль за законностью проведения госзакупок, своевременным и целевым освоением выделяемых для армии средств, а в случае нарушений – привлекать виновных лиц к ответственности.

Руководителем оборонного ведомства обращено внимание на системную работу с ветеранами Вооруженных Сил. Бывшие военнослужащие имеют большой опыт воинской службы, и необходимо в интересах армии задействовать их во многих сферах. Это военно-патриотическое воспитание, совершенствование действующего законодательства, а также отдельные направления развития Вооруженных Сил. Департаменту воспитательной и идеологической работы поручено активизировать работу Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил», которое действует во всех регионах страны.

Военнослужащие выразили осуждение бывшим сослуживцам, которые позорят честь мундира, надевая военную форму и публично выступая с критикой государства. Государства, которое обучило их военному делу, которому они в свое время присягнули на верность.

На совещании доложено о деятельности по переоснащению армии. Сегодня особое внимание уделяется средствам противовоздушной обороны. В 2019-2020 годы на вооружение казахстанской армии поступили зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э», радиолокационные станции «Роса-РБ», а также отечественные РЛС «Нур», которые уже стоят на защите воздушных рубежей страны.

В ближайшей перспективе планируется поставка современных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К». «Тор-М2К» способен обнаруживать и гарантированно поражать не только самолеты и вертолеты любого типа, но и беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие, включая противорадиолокационные и крылатые ракеты, управляемые авиационные бомбы.

В настоящее время идет заключение договоров уполномоченным органом (Министерством индустрии и инфраструктурного развития) с поставщиком. Министерством обороны планируется заблаговременное обучение отечественных специалистов войск ПВО эксплуатации новой техники.