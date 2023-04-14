Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан заканчивает домашний чемпионат Азии с 7 золотыми медалями

    14 Апреля 2023, 23:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан заканчивает домашний чемпионат Азии с 7 золотыми медалями. У вольников - четыре золота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    В двух последних финалах чемпион Азии-2020 Юсуп Батырмурзаев (125 кг) проиграл монголу Лхагвагереле Мунхтуре, а призер молодежного чемпионата Азии Ризабек Айтмухан (92 кг) уступил японцу Арашу Йошиде.

    Сборная Казахстана по вольной борьбе стала первой в командном зачете - 4+2+1, опередив Монголию (1+1+3) и Кыргызстан (1+1+2).

    У вольников золото выиграли Санжар Досжанов (70 кг), Дархан Есенгали (74 кг), Болат Сакаев (79 кг) и Азамат Даулетбеков (86 кг), Ибрагим Магомадов (72 кг) в греко-римской борьбе, Эльмира Сыздыкова (76 кг) и Жамиля Бакбергенова (72 кг) - в женской борьбе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства поздравил победителей и призеров ЧА по греко-римской, вольной и женской борьбе
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров