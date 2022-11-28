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    Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых отношений - Касым-Жомарт Токаев

    28 Ноября 2022, 17:28

    ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Деятельность специальной экономической зоны (СЭЗ) «Кызылжар» может придать импульс кооперации приграничных территорий Казахстана и России. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества, проходящем в Оренбурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых, инвестиционных отношений. Приоритетом является строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на наших приграничных территориях. В 2019 году в СКО образована специальная экономическая зона «Кызылжар». В самом ближайшем времени там появятся современные экспортоориентированные производства. Считаю, что деятельность этой специальной экономической зоны может придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Главы государства, еще один приоритет – расширение сотрудничества в производстве продукции высоких переделов.

    «В Павлодарской, Атырауской областях имеются благоприятные условия для работы российских предприятий, алюминиевого и нефтехимического кластера. Уверен, что приграничное сотрудничество, кооперация в этом направлении будут содействовать укреплению промышленного потенциала наших стран», - добавил Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев считает, что межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать базовой платформой для конструктивного взаимодействия двух стран по всем направлениям.

    «Я уверен, что нынешняя дискуссия позволит выработать новые инициативы, направленные на усиление равного и взаимовыгодного партнерства между нашими странами», - подчеркнул Глава государства.

    Во время форума Касым-Жомарт Токаев отметил увеличение взаимных инвестиций между Казахстаном и Россией.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика
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