Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстан забросил первую шайбу на ЧМ-2023 по хоккею

    13 Мая 2023, 20:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана забросила первую шайбу на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сборная Казахстана забросила первую шайбу в первом матче против команды Норвегии. На 16-й минуте результативным броском отметился Максим Мухаметов.

    Сборная Казахстана пока проигрывает Норвегии со счетом 1:2. У норвежцев отличились Микаэль Хага (8-я минута) и Оле Юлиан Хольм (10-я минута).

    Соперниками Казахстана по группе А также являются сборные Швейцарии, Канады, Чехии, Словакии, Латвии и Словении. Матчи группового этапа сборная Казахстана проводит в Риге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Хоккей Зимние виды спорта Сборная Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Определен окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
    Казахстан проиграл Беларуси на хоккейном турнире Qazaqstan Hockey Open
    Qazaqstan Hockey Open: сборная Казахстана сыграет с командой Беларуси
    Хоккейный матч Казахстан — Россия покажут в прямом эфире
    Популярное
    1 Кто лидирует по количеству финалистов ЧМ-2023 по боксу
    2 Найдена пропавшая двухлетняя девочка в Кокшетау
    3 Финальные бои казахстанских боксеров на ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
    4 Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    5 С кем будут драться казахстанские боксеры за «золото» ЧМ-2023
    Новости партнеров