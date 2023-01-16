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    Казахстан забил 15 шайб в ворота Великобритании на хоккейном турнире Универсиады-2023

    16 Января 2023, 09:39

    ЛЭЙК-ПЛЕСИД. КАЗИНФОРМ - Студенческая сборная Казахстана по хоккею провела свой третий матч на турнире зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперниками подопечных Галыма Мамбеталиева стали представители Великобритании.

    Счет в матче открыл Батырлан Муратов, после чего британцы ответили шайбой Сэмюэла Роджерса. Затем Казахстан ушел в отрыв, забросив до первого перерыва еще пять шайб — Муратов оформил дубль, также отличились Максим Мухаметов, Всеволод Логвин, Иван Гавриленко и Артем Королев.

    Во втором периоде разгром продолжился, и шайба еще семь раз попала в сетку ворот британцев. Голы на свой счет записали Данил Бутенко, Алихан Омирбеков, Муратов (хет-трик), Руслан Демин, Али Касенов, Кирилл Полохов и Гавриленко (дубль).

    В третьем отрезке Полохов забросил свою вторую шайбу за матч, сделав счет 14:1. Точку в матче поставил Мухаметов - 15:1 в пользу студенческой сборной Казахстана.

    Напомним, что ранее казахстанские хоккеисты разгромили сборные Южной Кореи (5:1) и Венгрии (9:1). Также в своей группе Казахстан сыграет со Словакией и США.


    Фото: icehockey.kz
    Спорт Универсиада Хоккей
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