Казахстан за последние три года улучшил индекс противодействия отмыванию денег

НУР-СУЛТНА. КАЗИНФОРМ - За годы деятельности Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК достигнуты значительные результаты по имплементации требований международных стандартов ФАТФ в законодательные акты Казахстана, созданы действующие институциональные и законодательные основы для эффективного взаимодействия и обеспечения обратной связи с участниками национальной системы финансового мониторинга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«При этом эффективность принимаемых мер в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) определяется по итогам взаимной оценки, которую Казахстан пройдет только в 2021-2022 годах.

Опубликован ежегодный отчет индекса противодействию отмыванию денег (Basel AML Index) Базельского института государственного управления, в котором Казахстан занял 73-е место среди 141 страны, оставив позади такие страны Европы и Центральной Азии, как Россия (52 место), Турция (41 место), Узбекистан (43 место), Украина (67 место). Для Казахстана этот показатель является одним из высоких за последние три года и улучшен по сравнению с 2018 и 2019 годами – на 45 пунктов. Данные ежегодные отчеты определяют уязвимость страны к ОД/ФТ «, - говорится в сообщении.

По информации Комитета по финансовому мониторингу, улучшение позиций было достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, а также субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия ОД/ФТ.

Благодаря эффективному взаимодействию подразделений Комитета удалось значительно повысить качество работы по борьбе с финансовыми пирамидами, пресечь деятельность ряда «фирм-однодневок» и снизить уровень обналичивания денежных средств на 39%.