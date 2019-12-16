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    Казахстан за годы Независимости достиг колоссальных успехов – посол Катара

    16 Декабря 2019, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана в преддверии празднования национального дня Государства Катар был организован официальный прием, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В торжественном мероприятии, прошедшем 15 декабря, приняли участие представители Правительства Казахстана, дипломатического корпуса, аккредитованных международных организаций, деловых кругов, а также творческой интеллигенции нашей республики.

    Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Казахстана и Катара. Почетным гостем на приеме от Правительства Республики Казахстан выступил вице-министр национальной экономики Жаслан Мадиев.

    В своей речи посол Катара в Республике Казахстан Абдулазиз бен Султан Аль-Румейхи поздравил народ Казахстана с Днем Независимости. Катарский дипломат отметил, что наша страна за годы независимости добилась колоссальных успехов на региональном и международном уровнях.

    «Открытие прямого авиасообщения между Катаром и Казахстаном в 2020 году способствует дальнейшему развитию торговых, экономических и культурных взаимоотношений между двумя народами. В последние годы отмечена активизация взаимных визитов представителей официальных и деловых кругов Казахстана и Катара», - отметил посол.

    В ходе выступления катарский дипломат также озвучил ряд крупных инфраструктурных проектов, реализуемых его страной в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2020 году.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Ближний Восток День Независимости
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