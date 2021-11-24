Казахстан за 30 лет Независимости: важнейшие даты и события

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году исполняется 30 лет с того момента, как Казахстан провозгласил свою Независимость, передает МИА «Казинформ».

«За эти годы Казахстан прошел нелегкий путь, на который у других государств уходили столетия. Это стало возможным благодаря поддержке нашего народа. Без этого мы не смогли бы создать сегодняшний Казахстан. И каждому из вас я адресую слова своей искренней благодарности. Мы прошли тернистый путь, и нашей наградой стала жизнь в благополучном и процветающем государстве, где во главу угла поставлены мир, стабильность и наше единство. Спасибо всем вам за вашу безграничную поддержку и высокое доверие, которые вы все эти годы оказывали мне», – сказал Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, поздравляя казахстанцев в День Независимости в 2020 году.

Елбасы подчеркнул, что за прошедшее время в летопись новейшей истории страны было вписано множество славных страниц.

Можно вспомнить наиболее запоминающиеся события, которые стали вехами на пути суверенного развития Казахстана.

В 2012 году принята Стратегия «Казахстан-2050».

В 2014 году подписан Договор о создании Евразийского экономического союза.

В 2015 году принят План нации «100 конкретных шагов» для реализации Пяти институциональных реформ.

В 2015 году Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию.

В 2017 году Казахстан стал первой страной Центральной Азии, избранной непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы.

В 2017 году проведена международная выставка ЭКСПО-2017.

В 2018 году создан Международный финансовый центр «Астана».

В 2018 году состоялось окончательное оформление границы на воде – подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

В 2019 году проведены выборы нового Президента Республики Казахстан, обеспечена преемственность стратегического курса Елбасы.

Приведем несколько цифр, характеризующих социально-экономическое развитие Казахстана.

За годы Независимости в 17 раз увеличился объём ВВП Казахстана – c $11,4 млрд в 1993 году до $190 млрд в 2021 году. С $1,5 млрд в 1991 году товарооборот вырос до $100 млрд. Международные резервы РК выросли с $711 млн в 1993 году до $90,9 млрд.

Валовый приток прямых иностранных инвестиций составил $400 млрд. Казахстан занимает 1-е место в СНГ по объему чистых прямых иностранных инвестиций на душу населения.

В настоящее время доля малого и среднего бизнеса в экономике составляет 33%, количество занятых в этом секторе 3,4 млн чел.

За годы Независимости 181,4 млн кв. м жилья сдано в эксплуатацию, до 22,6 кв. м увеличилась площадь жилья на одного проживающего – с 14,4 кв. м в 1991 году.

Промышленность суверенного Казахстана освоила выпуск более 500 новых видов продукции – транспортные средства, трансформаторы, рентгеновская аппаратура и многое другое.

За 30 лет Казахстан состоялся как зрелое демократическое государство с устойчивыми государственными институтами и сильной конкурентоспособной экономикой. Полностью интегрировался в мировую торгово-экономическую систему и проявил себя, как надежный партнер. Сформировался, как экономический лидер Центрально-азиатского региона. Обеспечил внутриполитическую, межэтническую и межконфессиональную стабильность. Укрепился на международной арене как авторитетное и стабильное государство с многовекторным и сбалансированным внешнеполитическим курсом.

«Конечно, порой история вносит свои коррективы, под которые нам приходится подстраиваться. Тем не менее, наша глобальная цель не меняется – до 2050 года Казахстан должен войти в число 30-ти самых развитых стран мира», – сказал Елбасы на прошедшем во вторник расширенном заседании Политсовета партии «Nur Otan».