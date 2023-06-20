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    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии

    20 Июня 2023, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На долю Казахстана приходится более 80% торговли Германии в Центральной Азии. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе совместного заявления прессе по итогам переговоров с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы хотим более тесного партнерства с Казахстаном и государствами Центральной Азии. Мы с Президентом Касым-Жомартом Токаевым открыто и очень подробно обсудили обстановку в наших странах. Казахстан для Федеративной республики Германия является ключевым партнером в Центральноазиатском регионе в сфере политики, в сфере культуры и, конечно же, в сфере экономики. Мы едины в том, что хотим в ближайшие годы сделать наши отношения еще более тесными», - сказал Вальтер Штайнмайер.

    Он также добавил, что это особенно важно в свете стоящих вызовов.

    «Приведу в пример международную обстановку или борьбу с изменениями климата, которой мы уже сейчас интенсивно занимаемся. Казахстан действительно является важнейшим экономическим партнером в регионе. На долю вашей страны приходится более 80% торговли Германии в Центральной Азии», - подчеркнул Вальтер Штайнмайер.

    Президент Германии поблагодарил Главу государства Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство и сообщил, что в рамках своего государственного визита в Казахстан планирует участие в ряде важных мероприятий.

    «Вы отметили длительные взаимоотношения между Германией и Казахстаном. Действительно, у нас тесные связи. В прошлом году мы отмечали 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наше сотрудничество только укрепилось, в том числе благодаря живущим в Казахстане этническим немцам, а также более чем миллиону живущих в Федеративной Республике Германии немцев из Казахстана. Эти люди делают обмен между нашими странами очень живым. Своим визитом в Вашу страну хотел бы вместе с Вами отдать должное многообразным отношениям между нашими странами и выразить посыл, о том что мы хотим, как Вы подчеркнули в нынешней напряженной международной обстановке, большего и тесного партнерства с Казахстаном и государствами Центральной Азии», – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Германия Политика Токаев Касым-Жомарт
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