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    Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью – Президент РК

    20 Июня 2023, 12:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства обсудил с президентом Германии пути развития торгово-экономических отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще одна очень важная сфера – культурно-гуманитарные связи. В стране проживает 226 тысяч представителей немецкой национальности. Они вносят значительный вклад в развитие Казахстана. В Германии проживают более 1 млн бывших соотечественников. Это золотой мост, укрепляющий дружбу между нашими народами. Мы намерены углубить взаимодействие в этой сфере», - сказал Президент.

    Также Глава государства, отметил, что обсудил с президентом Германии пути развития торгово-экономических отношений.

    «Казахстан является основным экономическим партнером Германии в Центральной Азии. 83 процента объема торговли Германии со странами Центральной Азии приходится на нашу страну. В прошлом году объем двусторонней торговли составили около 10 млрд долларов. Казахстан входит в число 50 главных экономических партнеров Германии. Он также является одним из четырех основных государств, обеспечивающих эту страну нефтью. Мы вступили в новый этап экономического сотрудничества. Очень важно укреплять взаимовыгодные отношения. Для этого я предложил президенту Штайнмайеру ряд конкретных предложений, отвечающих интересам двух стран», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Акорда Нефть Герои Республики
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