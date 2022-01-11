Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мнения

    Казахстан является очень важным партнером для ЕС – депутаты Европарламента

    11 Января 2022, 23:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Европейского парламента Татьяна Жданока и Рышард Чарнецки прокомментировали события, происходящие в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    «Я хочу выразить свою солидарность с народом Казахстана. Надеюсь, что в скором времени будет восстановлен закон и порядок. Примите мои глубокие соболезнования погибшим и пострадавшим», - сказала депутат Европейского парламента (Фракция зелёных и Европейского свободного альянса) Татьяна Жданока.

    Как заявил депутат Европейского парламента («Право и справедливость») Рышард Чарнецки, Казахстан является очень важным партнером для Европейского союза.

    «Мы внимательно следим за вашими политическими событиями. Казахстан является очень важным партнером для Европейского союза, и мы поддерживаем все силы в стране, которые ведут к мирному процессу. Президент пообещал выдвинуть политические и экономические реформы в стране. В последние годы мы наблюдаем положительный экономический рост. Мы заинтересованы в стабильном Казахстане как в постоянном политическом и экономическом партнере ЕС», - заявил Рышард Чарнецки.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Евросоюз Европа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров