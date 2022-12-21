Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Казахстан является лидером в вопросах противодействия гендерному неравенству в ЦА – Аида Балаева

    21 Декабря 2022, 15:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан за годы Независимости принял ряд прогрессивных мер в области противодействия гендерному неравенству. Об этом заявила заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, выступая на сессии первого Центрально-Азиатского медиафорума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан за годы Независимости принял ряд прогрессивных мер в области противодействия гендерному неравенству. Это стало возможным только благодаря совместным усилиям государства и гражданского общества важной частью которого является медиа», - сказала Аида Балаева.

    Спикер подчеркнула, что проводимая гендерная политика улучшает положение страны в международных рейтингах и индексах.

    «По результатам 2021 года, по индексу гендерного равенства Казахстан улучшил показатели и поднялся в рейтинге до 65 места среди 146. Это лидирующая позиция в Центрально-Азиатском регионе и мы работаем над тем, чтобы устойчивое улучшение показателей продолжалось», - отметила Аида Балаева.

    Заместитель руководителя Администрации Президента РК также заявила, что женщины Казахстана все чаще занимают ключевые позиции.

    «Действующая концепция семейной и гендерной политики до 2030 года позволит улучшить эти показатели. В течение ближайших восьми лет в планах Казахстана существенно сократить гендерный разрыв», - добавила Аида Балаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    СМИ Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Банки приняли заявления на 284 млрд тенге на выплатау компенсации по тенговым депозитам
    Около 100 тысяч детей в столице обеспечены бесплатным горячим питанием
    Кантар: противостояние заговорщикам и радикалам
    Стереотипное изображение женщины превалирует в казахстанских фильмах – Аида Балаева
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров