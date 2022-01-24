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    Казахстан является для нас важным партнером – представитель Европейской службы внешних действий ЕС

    24 Января 2022, 16:41

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Ведущий пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано прокомментировал текущие двусторонние отношения между Казахстаном и Европейским Союзом, передает МИА «Казинформ».

    «Европейский Союз очень внимательно следил и следит за событиями и развитием ситуации в Казахстане не только после печальных январских событий, но и в целом. Потому что Казахстан является для нас очень важным партнером. Это одна из самых развитых стран в регионе.

    Между нашими сторонами подписано и действует Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA). И Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Вместе с тем существует взаимный двусторонний интерес к развитию сотрудничества. Взаимно мы хотим развивать наше партнерство и использовать имеющиеся возможности, потенциал на благо людей как в Казахстане, так и в Европейском Союзе.

    В этих рамках мы отслеживаем происходящее в Казахстане. Мы также делаем все возможное для развития сотрудничества. Поэтому нам было очень грустно видеть, что в вашей стране произошли беспрецедентные беспорядки и насилие.

    Было грустно наблюдать, что последовали жертвы среди невинного населения. Вот почему мы призвали все стороны к сдержанности и выразили наше сожаление по поводу гибели всех невинных людей.

    Это очень важно для людей в стране, которые заслуживают жизни в достатке и стабильности. Это именно то, в чем мы заинтересованы - в процветании и стабильности людей в Казахстане. Потому что это отвечает интересам казахстанского народа, а также способствует развитию взаимного сотрудничества с ЕС.

    Мы также хотим продолжить наше сотрудничество и встречи в этом году.

    Обычно мы ожидаем окончательного согласования обеих сторон о лучшем времени и месте переговоров. К сожалению, мы все еще живем в условиях пандемии COVID-19, которая определяет многие программы, а также влияет на наши планы.

    Я бы не стал сейчас перечислять сроки, но подчеркну решимость продолжать развивать наше партнерство и сотрудничество в максимально возможной степени.

    В свете событий, произошедших в начале этого месяца, важно полностью расследовать причины беспрецедентного насилия, а также расследовать все возможные нарушения прав человека, такие как задержание и гибель мирных демонстрантов. Поэтому я думаю, что в интересах Казахстана всесторонне и прозрачно расследовать эти вопросы, а также информировать международное сообщество.

    Но, как я уже сказал, мы полны решимости развивать наше партнерство с Республикой Казахстан на основе универсальных ценностей и принципов, таких как права человека, основные свободы, а также в рамках обязательств, которые Казахстан взял на себя перед международным сообществом.

    Мы надеемся, что сможем продолжить это партнерство», - сказал Петер Стано.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Европа Сотрудничество Международная деятельность РК Алматинская трагедия
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