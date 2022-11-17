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    Казахстан является ценным партнером - Верховный представитель ЕС

    17 Ноября 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС является крупнейшим инвестором в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с Жозепом Борреллем.

    «В феврале мы отметим знаменательную дату - 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом. Казахстан является очень важным и ценным партнером. Его важность растет. Мы делим интерес по развитию сотрудничества. Потмоу. Благодарен Вам (министру иностранных дел - прим.), господину Президенту Касым-Жомарту Токаеву за проведение широких обсуждений о том, как ответить на общие вызовы на основе взаимоуважения и доверия. Мы хотим сделать наши взаимоотношения более глубокими и прочными. Мы строили экономические отношения многие годы и сегодня Европейский союз является крупнейшим инвестором в Казахстане», - сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции в Акорде. Как добавил Ж. Боррель, Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером нашей страны. По его словам, 60% инвестиций Союза поступают в Казахстан. «Инвестиции и торговые отношения - не единственная сфера, которую мы бы хотели укрепить в рамках нашего взаимоотношения. Мы остаемся приверженными укреплению дипломатического взаимодействия и сотрудничества в рамках расширенного партнерства. Может в феврале в следующем году отметим 30-летие дипломатических отношений, организовав встречу совета», - заявил Жозеп Боррель.

    Фото: inbusiness.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Евросоюз
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