Казахстан является ценным партнером - Верховный представитель ЕС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС является крупнейшим инвестором в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с Жозепом Борреллем.

«В феврале мы отметим знаменательную дату - 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом. Казахстан является очень важным и ценным партнером. Его важность растет. Мы делим интерес по развитию сотрудничества. Потмоу. Благодарен Вам (министру иностранных дел - прим.), господину Президенту Касым-Жомарту Токаеву за проведение широких обсуждений о том, как ответить на общие вызовы на основе взаимоуважения и доверия. Мы хотим сделать наши взаимоотношения более глубокими и прочными. Мы строили экономические отношения многие годы и сегодня Европейский союз является крупнейшим инвестором в Казахстане», - сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции в Акорде. Как добавил Ж. Боррель, Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером нашей страны. По его словам, 60% инвестиций Союза поступают в Казахстан. «Инвестиции и торговые отношения - не единственная сфера, которую мы бы хотели укрепить в рамках нашего взаимоотношения. Мы остаемся приверженными укреплению дипломатического взаимодействия и сотрудничества в рамках расширенного партнерства. Может в феврале в следующем году отметим 30-летие дипломатических отношений, организовав встречу совета», - заявил Жозеп Боррель.



Фото: inbusiness.kz